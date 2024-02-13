(Görüntülü) ERZİNCAN'DA YAŞANAN TOPRAK KAYMASINA DESTEK İÇİN 9 İLDEN AFAD EKİBİ BÖLGEDE
DHA-Genel- Türkiye-Erzincan - Muzaffer KOŞAN- Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ- Serhat Ozan YILDIRIM
2024-02-13 23:45:20
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.