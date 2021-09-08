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TÜBİTAK’tan “Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan II” projesine destek

İHA

TÜBİTAK’tan “Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan II” projesine destek

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan II” isimli projenin 2019 yılındaki birincisini destekledi.
TÜBİTAK, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında kabul edilen bu yıl ikincisi destek almaya hak kazanmış olan “Doğanın Harikası Bilimin Fabrikası Ergan II” projesi kapsamında, Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden özel yetenekli 30 ortaokul öğrencisi Ergan Dağı’nda yapılacak bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılacak. 610 Eylül tarihlerinde Ergan Dağı’nda 08.30 ila 17.30 saatleri arasında 16 farklı disiplinde yapılacak etkinliklerin yer alacağı projede, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerden ve Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden 1 yürütücü, 3 uzman 29 eğitmen ve 4 rehber olmak üzere toplamda 37 kişi görev alacak. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programıyla bilimin toplum ile buluşturulması ve toplumda yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Toplam bütçesi 60 bin 269 TL olarak onaylanan projeye, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı farklı okullarda görev yapan uzman öğretmen ve idareciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün idarecileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Meteoroloji Müdürlüğü destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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