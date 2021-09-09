Erzincan’da okul pansiyonları yüz yüze eğitime hazır

6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber Erzincan’da bulunan okul pansiyonlarının onarımları bitirilerek öğrenciler için hazır hale getirildi.

Erzincan’da 20212022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla birlikte 39 bin 628 öğrenci ders başı yaptı. Korona virüs (Covid19) salgınına karşı tüm tedbirler alınarak okullarda yüz yüze eğitim başlamasıyla beraber öğrencilerin kalacakları pansiyonlarda da hazırlıklar tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, güçlendirme onarımları biten Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erzincan Fen Lisesi öğrenci pansiyonlarında incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerde öğrenci pansiyonlarını gezen Gün, "2 milyon 305 bin 44,07 TL'ye güçlendirme onarım ihalesi yapılmış olan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunun güçlendirme onarım işine 23 Mart 2021 tarihinde başlanılarak, 19 Ağustos 2021 tarihinde bitirilmiştir. Erzincan Fen Lisesi öğrenci pansiyonumuz ise 1 milyon 595 bin 349,38 TL'ye güçlendirme onarım ihalesi yapılmış, 18 Mart 2021 tarihinde başlanılarak, 10 Haziran 2021 tarihinde bitirilmiştir. Öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda barınmaları için bakanlığımız ve bizler elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. İlimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

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