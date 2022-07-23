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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da refüje çarpıp şeride geçen otomobil ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Şenkalp yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Şenkalp yönetimindeki 24 DP 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek 24 AAE 472 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otomobilin sürücüsü Halil Şenkalp'in araçta sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şenkalp'in cansız bedeni Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-07-23 14:40:48



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