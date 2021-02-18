ERZINCAN - Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

AA

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde aniden rahatsızlanın 65 yaşındaki Melek Ciboğlu'nun yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden destek talebinde bulundu.Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma ile köy yolunu ulaşıma açtı.Paletli ambulansla köye kadar gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini evinde yaptıkları Ciboğlu'nu Refahiye Devlet Hastanesine götürdü.