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Erzurum'da görüntülenen insan yüzlü örümcek şaşırttı

Erzurum'da, Latince adı thomisus onustus olan köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Erzurum'da görüntülenen insan yüzlü örümcek şaşırttı
AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Arslan, otomobiline bindiği sırada içeride, halk arasında insan yüzlü örümcek olarak da bilinen hayvanı gördü.

AA'nın haberine göre örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Arslan, daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayvanın köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

Ahmet Arslan, ilk kez karşılaştığı farklı türdeki örümceği aracında görünce şaşırdığını söyledi.

Üzerinde insan yüzüne benzer şekli görünce cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığını anlatan Arslan, "Kameraya çektikten sonra zarar vermeden doğal ortamına bıraktım" dedi.

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