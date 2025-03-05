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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da sokaktaki çeşme sularının içilmemesi istendi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da sokaktaki çeşme sularının içilmemesi istendi

        Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından, mevsim geçişlerinde kar ve yağmur sularının karışma riski nedeniyle sokak çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:34
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        Erzurum'da sokaktaki çeşme sularının içilmemesi istendi
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        Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ESKİ) yapılan açıklamada, şehir merkezinde kaynağı net olarak bilinmeyen sokak çeşmelerine, mevsim geçişlerinde kar ve yağmur sularının karışma riskinin bulunduğu belirtilerek, "Bu durum suyun temizliğini ve sağlığa uygunluğunu olumsuz etkileyeceğinden sokak çeşmesi sularını içme suyu olarak kullanmamanızı önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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