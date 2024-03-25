Erzurum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Lalapaşa Mahallesi, Dursun Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; eve giren polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Demirel'in öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirel'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.