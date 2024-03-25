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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Erzurum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Erzurum Yakutiye'de 64 yaşındaki Mehmet Demirel, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 01:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 01:23
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        Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Lalapaşa Mahallesi, Dursun Bey Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        AA'nın haberine göre; eve giren polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Demirel'in öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirel'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        #haberler
        #Erzurum
        #Yakutiye
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