Erzurum 'da olay, saat 07.30 sıralarında Karaçoban ilçesinin kırsal Gündüz Mahallesi’nde meydana geldi. Fetullah Yıldırım (46) ile kızı Ş.E.Y. (17) evlerinin bahçesinde otururken arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları akrabaları M.S.Y. (59) ve Ö.Y. (23) tabancayla ateş açıp, kaçtı.

BABA İLE KIZI YARALANDI DHA'da yer alan habere göre kurşunların isabet ettiği baba ve kızı yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN VURULAN BABA ÖLDÜ Karaçoban Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Fetullah Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ş.E.Y., buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.