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Arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest (2)- Yeniden

DHA

Arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest (2)- Yeniden


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, kendileri gibi ortaokul öğrencisi olan İrem D.'yi (12) döven Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olay, 4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü. İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.
Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
AİLESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti" dedi. 
'ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLİYORUM'
Şikayet üzerine Çocuk Şubesi'ne çağrılan Çağla D., Nisanur D. (14), Ravza M. A. (13), Nursena E. (13), Bahtinur G. (13) ve Hamza A. (14), işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi Çocuk Adalet Merkezi'ne götürüldü. Burada pedagog ve avukatlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.
Olay günü birlikte kahvaltı yaptıktan sonra sürekli gittikleri metruk binaya geçtiklerini söyleyen Çağla D., "Ortak arkadaşımız olan Hamza'yı arayıp, 'Gel, biz burada eğleniyoruz, bizi kamerayla çek' dedik. Daha sonra İrem ile tartıştık. Kendisi sürekli arkamdan konuştuğu için tartışmamız kavgaya dönüştü. Dövdüm, üzgünüm. Olaydan sonra da kendisini telefonla arayıp, özür diledim. Çekilen görüntüleri de İrem'i sevmeyen başka kız, sosyal medyada paylaşmış ama hemen kaldırdı. Tekrar özür diliyorum" diye konuştu.
Çağla D. ve diğer çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum Oktay POLAT
2022-12-08 13:37:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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