5 çocuğu da tekvandocu babanın izinde TEKVANDOErzurum il temsilcisi Murat Yamanoğlu'nun 1'i erkek 5 çocuğu da babalarının izinden giderek tekvandoya merak sardı. Yaşları 5 ila 18 arasında değişen çocuklar, okuldan ve ödevlerinden arta kalan zamanlarda spor salonuna giderek antrenman yapıyor. Bugüne kadar binlerce çocuğu tekvando sporu ile tanıştırdığını söyleyen Murat Yamanoğlu, çocuklarını ve sporcuları Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmaları yönünde yetiştirdiğini söyledi.

TEKVANDOErzurum il temsilcisi Murat Yamanoğlu'nun 1'i erkek 5 çocuğu da babalarının izinden giderek tekvandoya merak sardı. Yaşları 5 ila 18 arasında değişen çocuklar, okuldan ve ödevlerinden arta kalan zamanlarda spor salonuna giderek antrenman yapıyor. Bugüne kadar binlerce çocuğu tekvando sporu ile tanıştırdığını söyleyen Murat Yamanoğlu, çocuklarını ve sporcuları Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmaları yönünde yetiştirdiğini söyledi.

Erzurum'da yaşayan Tülay (38)- Murat Yamanoğlu (44) çiftinin 5 çocuğu babaları gibi Uzak Doğu savunma sanatı ve sporu olan tekvandoya gönül verdi. Okul ve derslerden arta kalan zamanlarını babalarına ait olan spor salonunda geçiren Tuğçe (18), Gökçe (11), Yağmur (9), Ertuğrul (6) ve Nurhan Yamanoğlu (4) sosyal çevreleri tarafından, tekvandonun beşibiryerdesi olarak biliniyor. Karate antrenörü olan amcası sayesinde tekvandoya 8 yaşındayken başlayan ve 36 yıldır bu sporu yaptığını söyleyen Murat Yamanoğlu, "Ailede eşim hariç ben ve 5 çocuğum tekvandocuyuz. Aslında eşimde bu sporu yapmak istiyordu ancak 5 çocuk büyütmek ve ev işleri onu çok yordu. Çocuklarımın hepsi bu spora severek başladı. Hiçbirini zorlamadım. Üniversite sınavlarına hazırlanan büyük kızım Tuğçe'nin 2016'da minikler Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Gökçe ve Yağmur'un da ilde dereceleri var ancak 2'si de asıl yarışlara bu yıl katılmaya hak kazanacak. Hedefimiz, her Türk sporcusu gibi şanlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

'HEPSİ DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILI'

Bugüne kadar binlerce çocuğu tekvando sporu ile tanıştırdığını söyleyen Murat Yamanoğlu, çocuklarını ve salona gelen tüm sporcuları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmaları yönünde yetiştirdiğini söyledi. Şu anda 150 öğrencisi olduğunu ifade eden Yamanoğlu, "Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunuyum. Erzurum Teknik Üniversitesi´nde cumhuriyet tarihi alanında yüksek lisans yapıyorum. Tezimin konusu da, `Cumhuriyet Sonrası Erzurum Spor Tarihi´. Sporun yanı sıra eğitime de çok önem veriyorum. Kendimi ve sporcularımı her zaman Atatürk'ün ışığında yetiştirmeye çalıştım. Spor, çocuklarıma çok şey kattı. Mesela hiçbiri sınav kaygısı yaşamıyor. Hepsi derslerinde çok başarılı. Kendilerini yabancılara karşı rahatlıkla savunabilirler. Gözümüz arkada kalmıyor. Beşi bir yerde olduğu zaman onlara kolay kolay kimse zarar veremez. Hep birlikte hareket ediyorlar. Evde baba ama spor salonunda hocayım. Benim ailelerden isteğim çocuklarını mutlaka istediği bir spora yönlendirsinler. Spor insanın yaşantısından, çalışmasına kadar her yönüyle etkiliyor" dedi.

'BABAMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ'

Babasının izinden gittiği için çok mutlu olduğunu ve bu yıl üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Tuğçe Yamanoğlu, kardeşlerinden Gökçe'nin 7'nci, Yağmur'un 3'üncü, Ertuğrul'un 2'nci sınıfta okuduğunu ve Nurhan'ın ise henüz okula başlamadığını söyledi. Sporun kendilerine çok şey kattığını belirten Tuğçe Yamanoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Kardeşlerimle babamın izinden gidiyoruz. Babam gece- gündüz demeden Erzurum'a ve Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmenin mücadelesini veriyor. Benim Türkiye derecelerim var. 2016 yılında da minikler Avrupa şampiyonu oldum. Okula gidiş gelişlerimizde veya sokakta başımıza kötü bir olay gelmedi, inşallah gelmez de. Gelirse de kendimizi çok rahat savunabiliriz. Tekvando bize çok şey kazandırdı diyebilirim. Spor yapmayı çok seviyoruz" diye konuştu.