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        Nesli koruma altındaki yaban keçileri, kara yoluna indi

        ERZURUM'danesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Artvin kara yoluna indi. Sürü halindeki keçiler, otlarken DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:45
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        Nesli koruma altındaki yaban keçileri, kara yoluna indi
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        ERZURUM'danesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Artvin kara yoluna indi. Sürü halindeki keçiler, otlarken DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

        Geniş ormanları ve zengin yaban hayatı ile dikkati çeken Çoruh Vadisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi hayvanların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor. Nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Erzurum-Artvin kara yolunda görüntülendi. Sürü halinde ve otlarken DHA İspir temsilcisi Nejdet Yılmaz'ın kadrajına takılan yaban keçileri, uzun süre bölgede dolandıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak kayboldu.

        VURMANIN CEZASI 250 BİN LİRA

        Keçiler, kara yolundan geçen sürücüler ile yolcuların da dikkatini çekti. Ahmet Polat, "Yaban keçilerini ilk kez yol kenarında gördük. Araçların hızla gitmesine rağmen rahat tavırları bize şaşırttı. Onlara ilk kez bu kadar yakın olduk, çok şaşırdık" dedi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçisi vurmanın cezasının 250 bin lira olduğunu, koruma altındaki keçi sayısının 500'ü bulduğunu ve bu sayının her yıl arttığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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