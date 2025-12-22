Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı

        CÜNEYT ÇELİK/GÜNAY NUH - 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ile amansız kış şartlarında şehit olan askerlerin hikayeleri unutulmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:10
        Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
        Osmanlı ile Rus orduları arasında geçen Kafkas Cephesi muharebesinin en önemli dönüm noktası olarak bilinen ve 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nda, çatışma, hastalık ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşen Türk askerleri her yıl anılıyor.

        1. Dünya Savaşı'nda Rus işgaline karşı başlatılarak çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın acı hatıraları unutulmuyor.

        İşgal altındaki toprakları kurtarmak için Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1. Dünya Savaşı'nda şehit olan askerler için yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek.

        Rusların sıcak denizlere inme hayalini engellemek için başlatılan ve "son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekat nedeniyle her yıl ocak ayının ilk haftasında şehit askerleri anmak için programlar yapılıyor.

        - "Şefik Bey, her yıl mezarı başında anılıyor"

        Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında yer alan Karıncadüzü mevkisinde de birçok şehidin anısı anlatılıyor.

        1914'teki Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan ve yörede otlayan hayvanların şehidin olduğu bölgeye ayak basmamasıyla naaşı bulunan Şehit Topçu Yüzbaşı Şefik Bey'in, her yıl mezarı başında anma programı düzenleniyor.

        Burada Şefik Bey ve Sarıkamış şehitleri için düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor.

        Karıncadüzü mevkisinde anıtı yapılan şehit Yüzbaşı Şefik Bey anısına o dönem düzenlenen ilk programda "tören komutanlığı" görevini üstlenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, yaşananları anlattı.

        Demirbağ, AA muhabirine, Göle ilçesinde topçu asteğmen yedek subaylık görevini yürüttüğünü söyledi.

        Askerlik yaptığı dönemde köylülerin Karıncadüzü mevkisinde bir şehit mezarı olabileceği üzerine alay komutanlığına dilekçe verdiğini anlatan Demirbağ, "Kış tatbikatının olduğu günlerde köylüler, Karıncadüzü denilen mevkisinde Göle ile Şenkaya'nın Değirmenlidere Mahallesi (Avundur) arasında hayvanların, sürülerin belli bir bölgeye ayak basmadıklarını, sürülmelerine rağmen oraya basmamaya itina ettiklerini, dolayısıyla orada bir şehit olabileceğini belirterek bu durumu alay komutanlığına dilekçeyle bildirdi." dedi.

        - "Yüzbaşının naaşını ortaya çıkardılar"

        Dilekçenin dikkate alındığını dile getiren Demirbağ, şunları kaydetti:

        "Dilekçe ciddiye alındı, kazıldı ve hakikaten bir yüzbaşı çıktı. 1914'te şehit olmuş, tabi şehit olduğu için hiç çürümemiş, silahı elinde rütbelerine kadar sağlam, yüzbaşının naaşını ortaya çıkardılar. Köylülerin dediklerine göre silahı elinden almakta çok zorlanmışlar, daha sonra orada bir anıt dikildi. İlk tören komutanlığını da ben yaptım, orada tören atışı yaptırdım. Fatihalarla Yasinlerle o mübarek zatı karşıladık şu anda anıtı orada bulunuyor. Gerçek bir şehittir, yüzbaşıdır, isminin de Şefik olduğunu duymuştum."

        Değirmenlidere Mahallesi sakinlerinden Hakan Aktürk ise babasının şehidi gördüğünü ve her zaman anıta gelerek dua okuduklarını ifade etti.

        Aktürk, "Babamın anlattığına göre askerin çizmesi varmış kıyafeti de üstündeymiş hiç bir yerinde herhangi bir bozulma olmamış, sadece kalpağında biraz çürüme olduğunu söyledi. Ruslara karşı burada savaş olmuş bölgede bir çok şehit var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

