Öğrencilerin tabloları, Filistinlilere destek için satışta ERZURUMRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi´nin öğretmen ve öğrencileri, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısına 100 tablo hediye etti. Tabloların satışından elde edilecek gelir, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

ERZURUMRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi´nin öğretmen ve öğrencileri, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısına 100 tablo hediye etti. Tabloların satışından elde edilecek gelir, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Erzurum Valiliği, Yakutiye ve Palandöken Kaymakamlıkları tarafından 7 Ekim'den beri İsrail ordusunun ağır bombardımanı altındaki Gazzelilere destek olabilmek için hayır çarşısı düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerin destek verdiği hayır çarşısına Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğretmen ve öğrencileri de derslerde yaptıkları 100 tabloyu bağışladı. Erzurum'da bir alışveriş merkezindeki hayır çarşısında belirlenen fiyatlarla satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla Gazzelilere ulaştırılacak.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI BİR NEBZE DE OLSA SARAR'

Okuldan kalan zamanlarında hayır çarşısında sergilenen eserlerinin satışıyla ilgilenen öğrencilerden Tülin Altun, sanat aracılığıyla Filistinlilere destek olmak istediklerini söyledi. Hayır çarşısına hediye ettikleri eserlerle Filistinlilerin acısını bir nebze de olsa dindirmeyi amaçladıklarını belirten öğrencilerden Ahmet Arif Acar, "Öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız el emeği göz nuru eserlerimiz inşallah Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsun sarar" dedi.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Yakup Dursun da öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları tablolarla İsrail bombaları altında yaşamaya çalışan Filistinlilere destek olmak istediklerini söyledi.

Filistin'de yaşanan soykırıma tepki göstermek ve Gazzelilere destek olmak için okul öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı 100'e yakın tabloyu hayır çarşısına verdiklerini belirten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun ise "Erzurum Valiliği´nin himayelerinde Yakutiye ve Palandöken kaymakamlıklarının organize ettiği hayır çarşısına öğretmen ve öğrencilerimizle biz de sanatı kullanarak destek olmak istedik. Resim bölümü öğretmen ve öğrencilerimizin hazırlamış oldukları yaklaşık 100 tablo Filistinli kardeşlerimize destek için hazırlanan hayır çarşısında satışa sunuldu. Tabloların satışından elde edilen gelir AFAD ve Türk Kızılayı hesaplarına yatırılarak Gazzeli kardeşlerimize gönderilecek" diye konuştu.