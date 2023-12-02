Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte belediye ekipleri, buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.

- Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Karla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde vatandaşlar, hayvanlarını kar üzerinde yemliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına 8 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, arabaların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Küçük göletler ve şelalelerin buz tuttuğu ilçede bitkileri de kırağı kapladı.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk havayla birlikte erken saatlerde sis etkisini gösterdi.

Kentte soğuk hava buzlanmaya neden oldu.