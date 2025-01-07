Erzurum'da Avrupa Kış Sporları Başkenti şenliği

AVRUPA Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından ‘2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ ilan edilen Erzurum’da seremoni yapıldı. Ledli, meşaleli kayak gösterileri yapılan Palandöken’de davetliler başkent unvanını halay çekerek kutladı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) ‘2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ olarak Erzurum’u seçti. ACES Europe Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupattelli ve heyeti, Erzurum’da basın toplantısı düzenledi. Palandöken Kayak Merkezi’nde bir otelde ‘2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ bayrağını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e veren Gian Francesco Lupattelli, 2000 yılından beri Avrupa spor başkentleri ünvanı verildiğini bildirdi. İlk ünvanı Madrid’in aldığını ama farklı bir özelliği barındıran Erzurum’un 2025 yılı için Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildiğini ifade eden Gian Francesco Lupattelli, “Erzurum’un 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanı beraberinde pek çok avantajı da getirmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği fonları açıldı. Süreçte 400 bin Euro’dan birkaç milyon Euro’ya kadar Avrupa Birliği fonlarına başvurulabilir. Bu anlamda size her türlü desteği sunacağız” dedi.

BAŞARI HİKAYESİNİ KUTLUYORUZ Erzurum’un tarihi bir başarıya imza attığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadim şehrimiz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ülkeleri tarafından ‘2025 Turizm Başkenti’ ve “2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti” unvanlarını kazanarak büyük bir tarihi başarıya imza atmıştır. Bu unvanlar, Erzurum’un sadece kış sporlarındaki güçlü duruşunu değil, aynı zamanda spor turizmi alanındaki benzersiz potansiyelini ve uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Şüphesiz ki bu, yalnızca Erzurum için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Erzurum’un haklı gururunu paylaşmak, bir dönüm noktasını kutlamak ve geleceğe yönelik umutlarımızı pekiştirmek amacıyla burada toplandık. Hep birlikte bu başarı hikayesini kutluyoruz” diye konuştu.

PALANDÖKEN’DE GÖSTERİ Basın toplantısının ardından davetliler Kayak Merkezi’nde düzenlenen gösterileri izledi. Ledli kayakçıların gösterisinin artından kar üstü araçlar şov yaptı. Jandarma ekiplerinin kar motorlarıyla katıldığı gösteride kayakçılar meşaleli kayak gösterisi sundu. Zirveden meşalelerle inen kayakçılar, Palandöken ve Ejder3200 yazılarını yaktı. Davetlilerin cep telefonlarıyla kayıt aldığı ve bol bol fotoğraf çektiği kutlama Erzurum oyun havalarıyla çekilen halaylarla devam etti. Davetliler, Palandöken’in pistinde halay çekerek başkent unvanını kutladı.

EVLENME TEKLİFİ Bu arada Palandöken’deki kutlamalar sırasında kayak öğretmeni Enes Aydın, okul öncesi öğretmeni Nisa Doğan’a evlilik teklif etti. Çevredekilerin alkışları arasında teklifi kabul eden Nisa Doğan, tek taş yüzüğünü parmağına takti. 3 yaşından beri Palandöken’de olduğunu belirten Enes Aydın, “Palandöken’de evlilik teklifi yapmak istedim. Nisa’nın da bu teklifi kabul ettiği için çok mutlu oldum.” dedi.