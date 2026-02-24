Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı yakalandı

        Erzurum'da yolcu otobüsünde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı yakalandı

        Erzurum'da yolcu otobüsünde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum yol uygulama merkezinde yabancı uyruklu bir otobüste arama yaptı.

        Aramada, otobüsün koltuklarının alt tarafındaki tabanda gizlenmiş halde 1500 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.

        Ekipler, olaya ilişkin yabancı uyruklu N.T. ve F.B'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi ve TÜME'den dev iş birliği: Tarımda akıllı dönüşüm
        Atatürk Üniversitesi ve TÜME'den dev iş birliği: Tarımda akıllı dönüşüm
        Canlar ve Midilliç ailelerinin baba acısı
        Canlar ve Midilliç ailelerinin baba acısı
        Erzurum'da bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
        Erzurum'da bin 500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
        Erzurum'da öğrenciler harçlıklarıyla veresiye defterindeki borcu ödedi
        Erzurum'da öğrenciler harçlıklarıyla veresiye defterindeki borcu ödedi
        Ekmek fırınında yaşanan patlama korkuttu
        Ekmek fırınında yaşanan patlama korkuttu
        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı kamerada
        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı kamerada