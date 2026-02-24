Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı kamerada

        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:13
        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı kamerada

        Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        O.K. idaresindeki 25 AEZ 301 plakalı hafif ticari araç, Şıh Köyü Caddesi'nde F.T'nin kullandığı 25 M 0126 plakalı toplu taşıma minibüsüyle çarpıştı.

        Devrilen minibüste yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, ışık ihlali yaptığı belirtilen minibüsün, hafif ticari araçla çarpışmasının ardından devrilmesi yer alıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

