Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı kamerada

Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. O.K. idaresindeki 25 AEZ 301 plakalı hafif ticari araç, Şıh Köyü Caddesi'nde F.T'nin kullandığı 25 M 0126 plakalı toplu taşıma minibüsüyle çarpıştı. Devrilen minibüste yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ışık ihlali yaptığı belirtilen minibüsün, hafif ticari araçla çarpışmasının ardından devrilmesi yer alıyor.​​​​​​​

