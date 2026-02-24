Canlı
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 233, Ergan'da 225, Kartalkaya'da 220, Hakkari'de 205, Nemrut'ta 187, Konaklı'da 158, Uludağ'da 155, Sarıkamış'ta 148, Erciyes'te 143, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 109, Yalnızçam'da 87, Ilgaz'da 76, Hesarek ve Denizli'de 40, Çambaşı'nda 39, Küpkıran'da 37, Bozdağ ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez24.02.2026En düşükEn yüksek
        PalandökenPB-10-1
        ErganPB-9-1
        KartalkayaKY-4-1
        HakkariKY-13-2
        NemrutKY-5-1
        KonaklıPB-111
        UludağKY-16
        SarıkamışPB-82
        ErciyesPB-91
        Yıldız DağıPB-52
        Murat DağıPB-63
        DavrazS-87
        YalnızçamPB-62
        IlgazS-8-1
        HesarekPB-81
        DenizliPB-56
        ÇambaşıPB-52
        KüpkıranKY-71
        BozdağPB-26
        KartepeKY-56

        (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

