Trabzonspor son maçını farkla geçti

TRABZONSPOR, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Fatih Tekke bu karşılaşmada daha önceki hazırlık maçlarında oynayan, Uğurcan, Batagov, Savic, Visca, Mustafa Eskihellaç, Felipe Augusto’yu dinlendirdi. Öte yandan mücadelede sakatlık sonrası takıma yeni dahil olan Onuachu, Zubkov, Cihan Çanak, Göktan Gürbüz, Rayyan Baniya ile transfer görüşmesi yapan Enis Destan ile Lundstram da kadroda yer almadı. Karşılaşmada gol perdesini 12’inci dakikada Trabzonspor adına Salih Malkoçoğlu attı. Devre arasına 1-0 skorla giren Bordo-mavililere, İstanbul ekibi 55’inci dakikada Emre Kaplan’ın golüyle cevap verdi. Trabzonspor mücadeleden; 76’ıncı dakikada Nwakaeme, 77’nci dakikada Ozan Tufan’ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.