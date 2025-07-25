Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalanan cinayet zanlısı ile 2 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalanan cinayet zanlısı ile 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 22 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli düzenlenen operasyonda yakalanan cinayet zanlısı Y.I. (31) ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.S. (36), Ö.Y. (33), A.I. (49) ile daha sonra yakalanan M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pasinler Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.I. "kasten öldürme", A.I. ile M.I. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı, Ö.Y. ve E.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Pasinler ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. arasında alacak verecek meselesi kavgasında, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı öldürüp T.Ö'ye ait otomobille bölgeden kaçmıştı.

        Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Çalışmalarını derinleştirip 1 haftadır aradıkları cinayet zanlısı Y.I'nın Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi yakınlarındaki hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını tespit eden ekip, buradaki sazlıkların arasından ve havadan İHA ile 10 saat boyunca bölgeyi izlemişti.

        Adresten çıkan bir aracı takibe alarak otogar yakınlarında durdurup içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alan ekipler, daha sonra adrese 2 PÖH timinin de desteğiyle operasyon düzenlemiş, cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I'yı (49) gözaltına almıştı.

        İHA ile kaydedilen operasyona birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4...
        Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4...
        Erzurum'da jandarma operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da jandarma operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni teke...
        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni teke...
        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir...
        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir...
        Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma fayda...
        Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto'nun hedefi takıma fayda...
        Palandöken'deki zorlu koşu nefes kesti
        Palandöken'deki zorlu koşu nefes kesti