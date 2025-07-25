Erzurum'da İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalanan cinayet zanlısı ile 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 22 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli düzenlenen operasyonda yakalanan cinayet zanlısı Y.I. (31) ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.S. (36), Ö.Y. (33), A.I. (49) ile daha sonra yakalanan M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pasinler Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.I. "kasten öldürme", A.I. ile M.I. ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı, Ö.Y. ve E.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pasinler ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. arasında alacak verecek meselesi kavgasında, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı öldürüp T.Ö'ye ait otomobille bölgeden kaçmıştı.

Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.