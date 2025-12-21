Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı

        Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Van'dan İstanbul'a yaklaşık 45 tonluk gemiyi götürmek için yola çıkan Serkan Şengül idaresindeki 34 SM 4208 plakalı tırın dorsesi, Erzurum-Artvin kara yolunda manevra sırasında yola oturdu.

        Motoru fazla ısındığı için bir süre çalışmayan tırdan dolayı trafik bir süre çift yönlü aksadı.

        Tır, bir iş makinesi yardımıyla yoldan çekildi.

        Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe açılırken, tır daha sonra hareket etti.

        Tır şoförü Serkan Şengül, gazetecilere, Van'dan İstanbul'a gittiğini belirterek, "Güzergahımdaki köprü kurtarmadığı için buradan baypasa çıktık ama maalesef araç yola oturdu, o yüzden zorluk çektik. Sağ olsun arkadaşlar anlayışla karşıladı, yardımcı oldular." dedi.

        İş makinesi operatörü Ahmet Polat da yolda kalan tıra yardım ettiğini ifade ederek, "İnsanlık görevi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Gemiyi görünce şaşırdım, tırı halata bağladık, iş makinesiyle yoldan çektik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti (2)
        Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti (2)
        Erzurum'da yat taşıyan TIR kara yolunu kilitledi
        Erzurum'da yat taşıyan TIR kara yolunu kilitledi
        Erzurum'da yat yüklü tır karayolunu kapattı: Karşılarında yatı görenler şaş...
        Erzurum'da yat yüklü tır karayolunu kapattı: Karşılarında yatı görenler şaş...
        Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti
        Evinde bıçaklanan Muzaffer, yaşam savaşını kaybetti
        Emeklilerin gönlünde yeri ayrı: Başkan Sunar'a anlamlı teşekkür
        Emeklilerin gönlünde yeri ayrı: Başkan Sunar'a anlamlı teşekkür
        Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler
        Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler