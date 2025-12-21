Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler

        TALHA KOCA - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Ata Buz Müzesi'nde unutturmamak amacıyla buza işledikleri Türk mitolojisinde öne çıkan karakter ve malzemeleri sanatseverlere anlatıyor.

        Giriş: 21.12.2025 - 12:51
        Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler
        Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurulan ve ışık sistemleriyle aydınlatılan, buzdan çalışmaların sergilendiği Ata Buz Müzesi'nde Güzel Sanatlar Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri, Türk mitolojisi ve kültürü üzerine çalışma yaptı.

        Termometrelerin yaz kış sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği müzede, ütülerle hazırlanan bu çalışmayla Anadolu ve Orta Asya kültürünün unutturulmaması amaçlanıyor.

        Öğrenciler, Türklerin önemli mitolojik isimlerinden Ayaz Ata, at başı ile bazı Türk sembollerinin buzdan heykellerini yaptı, kültürel yün eğirme aleti ve lastik ayakkabıları buzla buluşturdu.

        Görsel Sanatlar Öğretmeni ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Bölümü yüksek lisans öğrencisi Burak Selvi, AA muhabirine, çalışmaların özenle tasarlandığını söyledi.

        Eserlerin ziyaretçiler tarafından beğenildiğini belirten Selvi, "Sanat eseri bir mesaj vermeli, Türk kültüründe ön plana çıkan bu karakterlerle malzemeleri unutturmamak, hatırlatmak ve anmak maksadıyla üç boyutlu çalışmalarını hazırladık." dedi.

        - "Türklerin Anadolu'da Yörük kültüründe kullandıkları malzemeler var"

        Selvi, çalışmaların elektrikli testere, raspa ve ütüyle tasarlandığını anlatarak şunları kaydetti:

        "Geleneksel ve kültürel olarak sembolik hale gelen bazı kavramları müzede öğrenci arkadaşlarımızla işledik. Taş değirmen dibek taşı olarak bildiğimiz eser var. Yün eğirme malzemesi olarak bilinen Türklerin Anadolu'da Yörük kültüründe kullandıkları malzemeler var. Anadolu'ya ait kültürümüzdeki kavramları ve geçmişte Orta Asya'dan günümüze kadar gelen Türk kültüründe ön plana çıkan karakteristik özelliklere sahip kişilerin müzede üç boyutlu heykellerini hazırlayıp burada sunuyoruz. Bir arkadaşımız tarihten bugüne sembolik hale gelen Türklerin 'Noel Babası' olarak bilinen Ayaz Ata heykeli yaptı. Kavramsal anlam ve sembollerle bir araya getirdiğimiz heykelleri sergiliyoruz."

        Müzede gençlere ve çocuklara hitap eden eserlerinde bulunduğunu dile getiren Selvi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de buzdan heykelinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

