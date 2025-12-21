Palandöken'de yılbaşı dolu dolu geçecek

MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

Havalimanına yakınlığı, sezonu erken açması, gibi özellikleriyle öne çıkan, uzun ve dik pistleriyle dikkati çeken Palandöken'e her yıl binlerce kayaksever geliyor.

Snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi seçeneklerinin de sunulduğu Palandöken'de, hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pist bulunuyor.

Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkezde kar kalınlığı yer yer bir metreye yaklaştı.

Pistlerde güvenlik önlemlerinin yanı sıra otellerde yangın tedbirlerinin alındığı merkezde, gece kayağıyla beraber 12 saat aralıksız kayak keyfi sunuluyor.

Yılbaşı rezervasyonlarını alan merkezdeki turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek turistler için tüm hazırlıkları tamamladı.

Kayakçıların meşaleli gösteriler yapacağı, havai fişek gösterisi ve müzik programlarının düzenleneceği, çeşitli lezzetlerin sunulacağı merkezde, otelciler yılbaşı gecesini yüzde 85-90'ın üzerinde dolulukla geçirmeyi hedefliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, birkaç gün önce kayak sezonunun resmi açılışını yaptıklarını söyledi. Kar kalınlığının bir metre civarında olduğunu, yer yer de bir metreyi geçtiğini bildiren Şenol, "Kayakseverler çok güzel imkanla kayak yapabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi üst seviye güvenirliliği, ulaşımın kolaylığı sebebiyle Türkiye'de ve dünyada birçok kayakseverin tercih ettiği noktalardan birisi olma unvanını taşıyor." dedi. - "Yeni yıla 'merhaba' demelerini tavsiye ediyoruz" Yeni yılın yaklaştığına işaret eden Şenol, şöyle devam etti: "Şu an otellerimizde yüzde 60-65'in üzerinde doluluk oranı görüyoruz. Bu oranın yılbaşında yüzde 90'a yakın bir seviyeye gelmesini öngörüyoruz. Yılbaşında çok iyi programlarımız var. Özellikle eğlencenin, aynı zamanda gündüz kayak yapıp akşam doya doya eğlencenin geçeceği yılbaşı programları var. Bu programlara sadece Erzurum'dan değil, yurt içinden ve dışından da birçok misafirin tercih edip rezervasyon yaptırdığını görüyoruz. Palandöken bir marka kayak merkezi. İnsanlar bu marka kayak tesisinde günlerini geçirip yeni yıla 'merhaba' demek istiyor. Programlarımızın daha doyurucu, eğlencenin daha iyi olduğu özellikle yöresel yemeklerin, sanatçıların, yöresel dans gösterilerinin olduğu dolu dolu programlar olduğundan dolayı misafirlerin tercih noktası olma yolunda her geçen yıl daha da ivme artıyor. Palandöken'de herkesi yılbaşını geçirmeye bekliyoruz. Dolu dolu programları görüp hem kayak zevkini tadıp hem de gece eğlencesiyle yeni yıla 'merhaba' demelerini tavsiye ediyoruz."

- "Pistlerin yüzde 100'ü açık olacak" Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise şu anda da pistlerin yüzde 60'a yakınının hem doğal kar hem de yapay karlandırmayla hazırlandığını belirtti. Önlerinde yılbaşı periyodu olduğunu anlatan Akça, "Bütün hazırlıklarımız tamam. Pistlerin yüzde 100'ü açık olacak. Bununla beraber misafirlerimiz de tercih ediyorlar. Şu andaki rezervasyonlara göre yılbaşı doluluk oranımız yüzde 65'lerde, Allah nasip ederse yılbaşıyla beraber yüzde 95-100 doluluk bekliyoruz." diye konuştu. Şu anda pistlerde sıkıştırılmış yaklaşık 60-70 santimetre kar olduğuna değinen Akça, şunları kaydetti: "Dolayısıyla bütün kayakçılar da keyif alıyor. Yapay karlandırma ve takviyeyle beraber pistlerimize bakım yapıyoruz ve hazırlıyoruz. Meteorolojik verilerle de yılbaşıyla beraber yaklaşık yarım metreden fazla karın da ilave yağması biz turizmcileri heyecanlandırıyor. Rezervasyonlar devam ediyor. Yılbaşıyla ilgili her işletmenin ve her tesisin kendine özel sanatçıları, gösterileri, meşaleli kayakları, havai fişekleri, eğlenceleri var, yöresel lezzetler sunuyoruz. Misafirlerimizde dolu dolu 3 günlük bir yılbaşı paketi hazırladık. Misafirlerimizi Palandöken'e bekliyoruz."