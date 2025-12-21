Habertürk
        Erzurum'da kavgada ağır yaralanan kişi öldü

        Erzurum'da kavgada ağır yaralanan kişi öldü

        Erzurum'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:34
        Erzurum'da kavgada ağır yaralanan kişi öldü
        Erzurum'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında, 19 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Muzaffer Çimagil'in (33) tedavisine Erzurum Şehir Hastanesinde devam edildi.

        Çimagil, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayla ilgili olarak Y.K. (24), M.S.K. (27), M.A. (32) ve M.T.B'yi (23) gözaltına aldı.

        Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında 19 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimagil, bıçakla ağır yaralanmış, adrese yakın bir çöp konteynerinde suç aleti bıçak ile şüphelilerden birine ait olduğu değerlendirilen kanlı kıyafet bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

