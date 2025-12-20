Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir çay ocağında Taha A. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Taha A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.