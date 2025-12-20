Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:58
        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir çay ocağında Taha A. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Taha A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

