        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor

        TALHA KOCA - Sezon açılışının resmi olarak başladığı Palandöken Kayak Merkezi, yeterli seviyeye ulaşan kar kalınlığıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:34
        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanına sahip Palandöken, kalınlığı 55 santimetreyi bulan kar örtüsüyle bu yılki kayak sezonunu açtı.

        Resmi açılışı iki gün önce yapılan 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistiyle dikkati çeken merkezde, suni karlama sistemleri de aktif şekilde kullanılıyor.

        - "Herkese Palandöken'i öneriyoruz"

        Kayseri'den gelen snowboardcu Miray Özsoy, AA muhabirine, Palandöken'in kayakseverlere her türlü imkanı sağladığını söyledi.

        Özsoy, merkezde acemi ve profesyoneller için ayrı ayrı pistler olduğunu belirterek, "Buraya antrenman yapmaya geldik, pistleri çok güzel, kar durumu da iyi, yarış olarak da sevdiğim bir pist. Herkese Palandöken'i öneriyoruz, çıkıp çıkıp gelsinler." dedi.

        İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Tarık Zeki Barskanmay da Palandöken'e ilk kez geldiğini ve merkezi beğendiğini anlattı.

        Barskanmay, "Erzurum, Anadolu'muzun güzel yerlerinden biri. Arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Kayağı öğrenmeye çalışıyorum, birkaç kez düştüm. Pistler güzel, kentte de her şey çok iyi." ifadelerini kullandı.

        Kayseri'den gelen milli snowboardcu Nesibe Yağmur Şahingül ise Palandöken'in pistlerinin sporculara keyif verdiğini dile getirerek, "Erciyes'te sezon biraz geç açıldığı için buraya antrenman yapmaya geldik ve antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Palandöken'in pistleri sporcular için gayet güzel, pistlerde hızlı antrenman yapabiliyoruz ve verimli oluyor." diye konuştu.

        - "Kaliteli zaman geçiriyoruz"

        Kayakseverlerden Osman Özfırat da Palandöken'in dik pistlerinde kaymaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Ejder Pisti'nde kaymak çok farklı, Erzurum'da kışın aktiviteler oldukça azalıyor, bunu iyi değerlendirmek istiyorum. Bazı pistler açık, durumu da gayet iyi, geldiğimiz için çok mutluyuz çünkü kaliteli zaman geçiriyoruz. Şu anda kayakseverlere hitap ediyor. Şu anda pistler çok iyi. Palandöken'i tüm kayakseverlere öneriyorum."

        İstanbul'dan gelen Kerem Şener ise Erzurum'da birçok kış sporunun yapıldığını, Palandöken'in de birçoğuna ev sahipliği yapabildiğini anlatarak, "Palandöken güzel, dün eğitim aldım, kayak yapmayı yeni öğrendim, tatil yapıyoruz." dedi.

        Sivas'tan gelen Emre Şimşek de "Erzurum'u, Palandöken'i ve kayak yapmayı çok seviyorum. Birkaç pist açık, yakında inşallah kar yağmasıyla tamamı açılır." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

