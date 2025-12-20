Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2025 En düşük En yüksek Palandöken AB -6 0 Hakkari AB -14 -2 Sarıkamış AB -11 1 Kartalkaya PB -1 5 Konaklı AB -6 1 Çambaşı AB -3 3 Zigana GSY 12 19 Nemrut AB -6 1 Erciyes AB -3 4 Akdağ PB 0 4 Gevaş Abalı AB -7 3 Mersivan AB -5 7 Yıldızdağı AB -3 4 Yalnızçam AB -14 3 Ilgaz PB -2 5 Ergan PB -3 3 Keltepe PB 0 3 Murat Dağı AB -4 6

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)