Erzurum'da polis ekipleri 53'ü hükümlü olmak üzere aranan 80 şüpheliyi yakaladı

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 27, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 43, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 3 kişi olmak üzere toplam 80 aranan şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık'ta hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, ailenin korunmasına muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

