Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı

        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 19.12.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı.

        Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında, Muzaffer Çimagil ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çimagil, kavgada baltayla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çimagil, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri adreste çalışma yaptı.

        Polis olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Aşkale voleybolda il ikincisi oldu
        Aşkale voleybolda il ikincisi oldu
        Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
        Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
        Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı
        Erzurum'un 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı
        Erzurum'da 2 aylık takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan...
        Erzurum'da 2 aylık takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan...
        '1001 Hatim' geleneği, 492'nci kez Erzurum'da başladı
        '1001 Hatim' geleneği, 492'nci kez Erzurum'da başladı
        Erzurum'da 500 yıllık kadim bir gelenek: 1001 Hatim başladı
        Erzurum'da 500 yıllık kadim bir gelenek: 1001 Hatim başladı