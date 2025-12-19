Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında, Muzaffer Çimagil ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çimagil, kavgada baltayla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çimagil, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste çalışma yaptı.

Polis olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.