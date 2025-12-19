Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 2 aylık takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da polis ekiplerince 2 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:40 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:40
        Erzurum'da 2 aylık takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da polis ekiplerince 2 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması yürüttü.

        Ekipler projeli çalışma kapsamında 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yaptıkları operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

