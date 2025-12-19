Erzurum'da 2 aylık takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da polis ekiplerince 2 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlenen kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışması yürüttü.
Ekipler projeli çalışma kapsamında 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yaptıkları operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
