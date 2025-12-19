Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Otizmli oğlu ve eşinden etkilenerek kendisini engelli bireylere adadı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan Şaban Hepekbiç, bedensel engelli eşi ve otizmli oğlundan etkilenerek, engelli bireylere yardım için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli oğlu ve eşinden etkilenerek kendisini engelli bireylere adadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaşayan Şaban Hepekbiç, bedensel engelli eşi ve otizmli oğlundan etkilenerek, engelli bireylere yardım için çaba gösteriyor.

        Erzurum'da yaşayan Şaban ve Nurgül Hepekbiç çiftinin dünyaya gelen ikinci çocukları Eren'e, 6 yaşında geçirdiği ateşli havale sonucu otizm teşhisi konuldu.

        Çocuklarına daha iyi gelecek sunabilmek için bir süre Ankara'da yaşamlarını sürdüren Hepekbiç ailesi, daha sonra kente döndü.

        Yaşadığı felç sonucu bedensel engelli kalan eşi Nurgül ve otizmli oğlu Eren ile hayatını sürdüren Şaban Hepekbiç, eşinin tavsiyesi üzerine Erzurum Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğine üye oldu.

        Bedensel engelli eşiyle dernekte engelli bireylere hizmet etmeye başlayan Hepekbiç, bir yılın ardından yapılan seçimle dernek başkanlığına seçildi.

        Engelliler için eğlenceler, yardım çalışmaları düzenleyen Hepekbiç, eşinin ve dernek üyelerinin desteğiyle engellilerin yüzünü güldürüyor.

        - "Bu çocuklarımızın tek isteği sevgi"

        Erzurum Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Şaban Hepekbiç, AA muhabirine, 27 yaşındaki oğluna 6 yaşında otizm teşhisi konulduğunu, eşinin ise sonradan geçirdiği felç sonucu bedensel engelli olduğunu söyledi.

        Oğluyla daha iyi iletişim kurmak için ailece 6 yıl Ankara'da yaşayıp eğitim aldığını belirten Hepekbiç, Erzurum'a döndükten sonra çalıştığı kurumdan emekli olup dernek faaliyetlerine ağırlık verdiğini anlattı.

        Hepekbiç, şöyle devam etti:

        "Eşim felç olunca ve çocuğum da özel rehabilitasyon eğitimi alınca, 'Erzurum'da engelli çocuklara hizmet eden dernek var mı?' diye sorduk. Bir dernek olduğunu söylediler. O derneğe üye olmak istedik. Sadece çocuğum için değil, bu çocuklar da benim çocuğum diyerek onlar için bir şeyler yapmak istedim. Dernekte bir yıl üye olarak çalıştıktan sonra başkan seçildim. Bir yıldır farkındalık yaratmak için kışın kafelerde, yazın piknik alanlarında faaliyet yapıyoruz. Geçtiğimiz yaz ayında çocuklarımızı tatile götürdük. Çocuklarımızla birlikte yaşamak için destek oluyoruz. Bu çocuklarımızın tek isteği sevgi. Sevgiyi verdikten sonra karşılığını çok fazla alıyorsunuz."

        Zorlandığı zamanlarda en büyük destekçisinin eşi olduğuna işaret eden Hepekbiç, "Evde eşimle çocuklar için ne yapabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Bunu seve seve yapıyoruz. Allah, son nefesimi verene kadar bu çocuklara, eşime ve engellilere yardım etmeyi nasip eylesin. Dernekçilik zor ama karşı taraftan sevgi, ilgi alınca mutlu ediyor." dedi.

        - Çocuğu için aldığı eğitimleri diğer engellilere de uyguluyor

        Çocuğuna otizm teşhisi konulduktan sonra eğitimler alan Hepekbiç, "Bu çocuklar kendilerinin özel olduğunu biliyor. 'Ben özelim, sosyal hayatına beni de dahil edeceksin.' diyorlar aslında. Bunları yaptıkça çocuğum çok mutlu oluyor. Şimdi diğer çocuklarımıza da aynı şekilde bunları yapıyoruz. Her çocuğun ne istediğini anlayabiliyorum. Eşim de bu konuda kitaplar okuyor." diye konuştu.

        Derneğin yönetiminde engellilere hizmet eden Nurgül Hepekbiç ise eşiyle başladığı dernekte çok mutlu olduğunu anlatarak, "Eşim bu konuda çok duyarlı birisi. İkimiz de canıgönülden severek çalışıyoruz. Diğer çocukları kendi çocuğumuzdan ayırt etmiyorum. Onları sevindirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Çay demlerken gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli gencin vücudunun yü...
        Çay demlerken gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli gencin vücudunun yü...
        Özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı
        Özel güvenlikçilerle değerlendirme toplantısı
        Sürat patenci Muhammet Bozdağ, gençler kategorisinde son kez Dünya Şampiyon...
        Sürat patenci Muhammet Bozdağ, gençler kategorisinde son kez Dünya Şampiyon...
        Palandöken'de sezona "merhaba" diyerek yeni sezon açılışı yapıldı
        Palandöken'de sezona "merhaba" diyerek yeni sezon açılışı yapıldı
        Oltu Anadolu Lisesi voleybolda finalde
        Oltu Anadolu Lisesi voleybolda finalde
        Umre ziyareti sonrası Vali Çiftçi'ye ziyaret
        Umre ziyareti sonrası Vali Çiftçi'ye ziyaret