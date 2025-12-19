Sürat patenci Muhammet Bozdağ, gençler kategorisinde son kez Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

YUNUS HOCAOĞLU - Sürat pateni branşında katıldığı Dünya Turu ile Kış Gençlik Olimpiyatları'nda dereceleri bulunan milli sporcu Muhammet Bozdağ, kendi yaş kategorisinde son kez katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya şansını yüksek görüyor.

Önceki yıllarda Kanada'da düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu'nda altıncı olan ve 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 18 yaşındaki milli sporcu, branşında hem kariyerine hem de Türkiye'ye ilk derecelerini getirmeyi başardı.

Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakasında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da gümüş madalya alarak bu branşta ilkleri başardı.

Söz konusu müsabakaların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok yarışmalarda da dereceleri bulunan Bozdağ, kendi yaş kategorisinde son kez katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası'na Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlanıyor.

Bozdağ, ilk olarak 16-18 Ocak'ta Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'na, ardından da 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Amerika'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda kürsü görmek için mücadele edecek. - "Hem büyükler hem de gençlerde bir şeyler yapacağıma inanıyorum" Milli sporcu Muhammet Bozdağ, AA muhabirine, yeni sezona 4 Dünya Kupası yarışlarıyla başladıklarını söyledi. Bu yarışlarda 2 olimpiyat kotası aldıklarını hatırlatan Bozdağ, "Gönül isterdi ki takım haline kota alalım ama nasip değilmiş. Önümüzde Avrupa ve dünya gençler ile Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bu son yarışlarda da hem büyükler hem de gençlerde bir şeyler yapacağıma inanıyorum." dedi. Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakaya katıldığını ve yaşından ötürü son kez Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacağını ifade ederek, "Bu benim son Dünya Gençler Şampiyonam. Daha önce dünya altıncılığım var. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da 1000 metre mesafesinde gümüş madalyam var. Bunların tecrübesine dayanarak bu son Dünya Gençler Şampiyonası'nda kürsüde yer almak ve orada da ülke tarihine imza atmak istiyorum." diye konuştu.