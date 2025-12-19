Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çay demlerken gaz kaçağını fark edemeyen işitme engelli gencin vücudunun yüzde 26'sı yandı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen ve çay demlemek için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 26'sı yanan işitme engelli Mehmet Gezer, Erzurum'da tedavi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:12
        Digor ilçesinin Varlı köyünde toprak evde 3 kardeşiyle yaşayan, bu yıl anne ve babasını kaybeden 29 yaşındaki işitme engelli Gezer, yaklaşık bir hafta önce mutfakta çay demlemek istedi.

        Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu fark edemeyen Gezer'in, çakmağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin büyük bölümü yıkıldı.

        Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Gezer'in, çıkan yangında elleri, kolları, bacakları ile yüzünde 2. ve 3. derece yanık oluştu.

        Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, Digor Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Burada 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Gezer'in, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

        - Yaşadığı kabus dolu olayı unutamıyor

        Gezer, AA muhabirine, günler geçmesine rağmen başına gelen talihsiz olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

        Kardeşleriyle eski evde yaşadıklarını anlatan Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı." dedi.

        Gezer, patlamanın etkisiyle evin büyük bölümünün çöktüğünü, o sırada başının da kırıldığını aktardı.

        Patlamayla evde yangın çıktığını ve canını zor kurtardığını vurgulayan Gezer, "Tek başıma kapıyı zorladım açtım, evden çıkana kadar her yerim yanmıştı." diye konuştu.

        - "Çakmağı yaktığı gibi yangın çıkmış, tüp patlamış"

        Önder Gezer de abisinin tüpteki gaz sızıntısını fark edemediğini dile getirerek, "Evin içi gaz dolmuş. Çakmağı yaktığı gibi yangın çıkmış, tüp patlamış. Biz yoktuk, evin kapısı demir, üstten kum dökülünce kapının önü kapanmış. Zorla bir aralık açmış ve dışarıya çıkana kadar bu hale gelmiş. Yangın ve patlamada evde kullanılacak bir şey kalmamıştı." ifadelerini kullandı.

        Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de bir süre yoğun bakımda takip ettikleri Gezer'in alev yanığına bağlı yüzü, el ve kolları ile bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştuğunu dile getirerek, "Vücudunun yüzde 26'sı yanan hastayı yakından takip ediyoruz, hayati tehlikeyi atlattı. Cerrahi müdahale ilerleyen süreçte duruma göre gerekebilir." şeklinde konuştu.

