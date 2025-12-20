Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Dün akşam saatlerinde Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimagil, bıçakla ağır yaralanmıştı.

Ayrıca çeşitli suçlardan Çimagil'in 13, şüphelilerden M.A. ile M.T.B. ve Y.K'nin 3, M.S.K'nin de 1 kaydının olduğu öğrenildi.

Çimagil'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavganın gerçekleştiği adrese yakın bir çöp konteynerinde suç aletiyle şüphelilerden birine ait olduğunu değerlendirilen kanlı kıyafet bulundu.

