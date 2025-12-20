Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:04
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Muratpaşa Mahallesi'nde Muzaffer Çimagil'in (33) ağır yaralandığı kavganın ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

        Araştırmalarda bölgeden koşarak kaçtığı tespit edilen Y.K. (24), M.S.K. (27), M.A. (32) ve M.T.B. (23) belirlenen adreslerde polislerce yakalandı.

        Kavganın gerçekleştiği adrese yakın bir çöp konteynerinde suç aletiyle şüphelilerden birine ait olduğunu değerlendirilen kanlı kıyafet bulundu.

        Çimagil'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Ayrıca çeşitli suçlardan Çimagil'in 13, şüphelilerden M.A. ile M.T.B. ve Y.K'nin 3, M.S.K'nin de 1 kaydının olduğu öğrenildi.

        Dün akşam saatlerinde Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimagil, bıçakla ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

