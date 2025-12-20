Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Rabia Arslan, AA muhabirine, İstanbul'dan Erzurum'a tatil için geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi.

Palandöken'in çok güzel olduğunu anlatan Arslan, "Buraya kayak için geldik. Tatilimiz gayet güzel geçiyor, kayak yapıyoruz. Teleferiğe bindik, 1 haftadır Erzurum'dayız. Burası çok güzel, herkesin gelmesini bekleriz." dedi.

Fatih Güner ise Trabzon'dan Palandöken'e gezmeye geldiklerini, ortamın güzel olduğunu belirterek, "Buraya arkadaşlarla kayak yapmaya geldik. Teleferiğe bindik. Buraya ilk defa geldim, gayet güzel, hoşuma gitti. Kayak pisti, teleferik olsun, gayet güzeldi." ifadelerini kullandı.