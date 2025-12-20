Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

        Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Ziyaretçilerden Rabia Arslan, AA muhabirine, İstanbul'dan Erzurum'a tatil için geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi.

        Palandöken'in çok güzel olduğunu anlatan Arslan, "Buraya kayak için geldik. Tatilimiz gayet güzel geçiyor, kayak yapıyoruz. Teleferiğe bindik, 1 haftadır Erzurum'dayız. Burası çok güzel, herkesin gelmesini bekleriz." dedi.

        Fatih Güner ise Trabzon'dan Palandöken'e gezmeye geldiklerini, ortamın güzel olduğunu belirterek, "Buraya arkadaşlarla kayak yapmaya geldik. Teleferiğe bindik. Buraya ilk defa geldim, gayet güzel, hoşuma gitti. Kayak pisti, teleferik olsun, gayet güzeldi." ifadelerini kullandı.

        Bedirhan Hınıslı da Palandöken'e kayağa geldiğini ve çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

        Teleferikle Ejder3200'e çıktığını ifade eden Hınıslı, "Ejder3200 zirvesinden aşağıya kadar kaydık. Babam ve kardeşimle buraya geldik ve çok eğlendik. Beraber kayak yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        "Akran zorbalığının ilkokula inme nedeni dijital dünya"
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da anasınıfı öğrencilerinin yapay zeka destekli yerli üretimi anlat...
        Erzurum'da anasınıfı öğrencilerinin yapay zeka destekli yerli üretimi anlat...
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için yürüyüşlerini 110. haftada sürdürdü
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için yürüyüşlerini 110. haftada sürdürdü
        Ilıca termal tesisleri pazar günü açılıyor
        Ilıca termal tesisleri pazar günü açılıyor
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
        Bu kafeyi "gülümseyen özel yüzler" ayakta tutuyor
        Bu kafeyi "gülümseyen özel yüzler" ayakta tutuyor