Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için yürüyüşlerini 110. haftada sürdürdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları "sessiz yürüyüş"ü 110. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayraklar eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Bünyamin Yeşilyurt, ateşkese rağmen Gazze'nin bombalanmaya devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlar sadece bombalarla değil, soğuk, açlık, ilaçsızlık, elektriksizlik ve susuzlukla öldürülüyor. 'Ateşkes ilan edildi.' deniliyor ama çocuklar hala toprağın altından çıkarılıyor. 'Ateşkes var.' deniliyor ama kefenler hala beyaz ve mezarlar hala taze. Gazze'de insanlar yaşamak fiilini unuttu, artık sadece dayanıyor. Soğuk çadırların içinde ıslak battaniyelerle, yıkılmış evlerin duvar diplerinde ateş yakamaya bile korkuyor çünkü ateş yakmak bile hedef olmak demek."