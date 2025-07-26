Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        3 bin 200 rakımdaki 'saklı cennet' Yedigöller

        ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi kıyısındaki ilçesi İspir'e 43 kilometre uzaklıkta, 3 bin 200 metre rakımda yer alan ve derinlikleri 10 ile 70 metre arasında değişen Kuzu, Koyun, Sinekli, Göbekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinden oluşan Yedigöller, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bin 200 rakımdaki 'saklı cennet' Yedigöller
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi kıyısındaki ilçesi İspir’e 43 kilometre uzaklıkta, 3 bin 200 metre rakımda yer alan ve derinlikleri 10 ile 70 metre arasında değişen Kuzu, Koyun, Sinekli, Göbekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinden oluşan Yedigöller, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

        Rakımı nedeniyle yılın büyük bir bölümünde zorlu hava koşullarının yaşandığı bölgede göller, yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplı kalıyor. Çevresindeki kar kalınlığı ise 2 ila 5 metre arasında değişiyor. Yedigöller’e gitmek için en uygun dönem, 15 Haziran ile 30 Ağustos tarihleri arası olarak gösteriliyor. Bu dönemde eriyen kar ve buzların ardından açan çiçekler, bölgede adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

        Doğal yaşam açısından oldukça zengin olan Yedigöller'de ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca ve dağ engereği gibi ender rastlanan türler yaşıyor. Bölgeye adını veren 7 gölün suları, Salaçur Vadisi'ni geçerek Çoruh Nehri’ne karışıyor.

        Yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikte yer alan Yedigöller, dağcılık sporuna elverişli yapısıyla her yıl birçok tırmanış organizasyonuna da ev sahipliği yapıyor. İklim ve doğa koşulları sayesinde kamp turizmine de uygun olan bölgede, özellikle bulutlu havalarda gökyüzünün göllere yansıması, fotoğrafçılar için kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok

        Benzer Haberler

        Trabzonspor yeni sezon hazırlılarını sürdürdü
        Trabzonspor yeni sezon hazırlılarını sürdürdü
        Erzurum'da İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalanan cinayet zanlısı ile 2...
        Erzurum'da İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalanan cinayet zanlısı ile 2...
        Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4...
        Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4...
        Erzurum'da jandarma operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da jandarma operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni teke...
        Başkan Sekmen'den komşularının darbettiği bedensel engelli kadına yeni teke...
        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir...
        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir...