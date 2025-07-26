3 bin 200 rakımdaki 'saklı cennet' Yedigöller

ERZURUM'un Karadeniz Bölgesi kıyısındaki ilçesi İspir’e 43 kilometre uzaklıkta, 3 bin 200 metre rakımda yer alan ve derinlikleri 10 ile 70 metre arasında değişen Kuzu, Koyun, Sinekli, Göbekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır göllerinden oluşan Yedigöller, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Rakımı nedeniyle yılın büyük bir bölümünde zorlu hava koşullarının yaşandığı bölgede göller, yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplı kalıyor. Çevresindeki kar kalınlığı ise 2 ila 5 metre arasında değişiyor. Yedigöller’e gitmek için en uygun dönem, 15 Haziran ile 30 Ağustos tarihleri arası olarak gösteriliyor. Bu dönemde eriyen kar ve buzların ardından açan çiçekler, bölgede adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Doğal yaşam açısından oldukça zengin olan Yedigöller'de ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca ve dağ engereği gibi ender rastlanan türler yaşıyor. Bölgeye adını veren 7 gölün suları, Salaçur Vadisi'ni geçerek Çoruh Nehri’ne karışıyor.