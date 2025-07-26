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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trabzonspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3 -1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:00
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trabzonspor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3 -1 kazandı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, maça Erolcan Çolak, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Danilo Sikan, Wagner Pina, Folcarelli, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Boran Başkan 11'iyle çıktı.

        Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Mustafa Eser, Andrej Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Jurgen Bardhi, Serkan Göksu, Atalay Babacan, Emre Kaplan, Cebio Sokou, Tomislav Glumac 11'iyle çıktı.

        Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada bordo-mavili ekip 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşu ile 1 - 0 öne geçti.

        İlk yarısı 1- 0 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

        Maçın 76. dakikasında Nwakaeme'nin golüyle öne geçen Trabzonspor, 77. dakikada Ozan Tufan'ın ile farkı 2'ye çıkardı.

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