Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Hasta Hakları Günü" kapsamında karanfil dağıtıldı Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara ve yakınlarına karanfil hediye etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara ve yakınlarına karanfil hediye etti.

Etkinlik kapsamında, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile birim müdürleri servis ve polikliniklerdeki hastalarla yakınlarını ziyaret ederek, "hasta hakları ve sorumlulukları" hakkında broşür ve karanfil dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Tör, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hastaların böyle bir günü olduğunu, bu tür etkinlikle hatırlatarak hasta hak ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatmak istedik. Hangi saatte olursa olsun, hasta ve yakınlarının sorunlarına destek ile çözüm amaçlı hasta hakları birimimizin hastanede olduğunu, kendilerine iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasta mahremiyetine önem verdiklerini belirten Tör, tıbbi hizmetleri en iyi şekilde vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.