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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri sürüyor

        Erzurum'da, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca organize edilen Palandöken Dağı 100. Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü'ne katılan gruptakiler, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:51
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri sürüyor
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        Erzurum'da, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca organize edilen Palandöken Dağı 100. Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü'ne katılan gruptakiler, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        Erzurum İtfaiye Teşkilatı, AFAD ekipleri, polis, jandarma, Türk Kızılay, cezaevi arama-kurtarma ekipleri, İHH ve ANDA dernekleri ekipleri ve kamu çalışanlarından oluşan gruptakiler, Palandöken Dağı'nda sabah saatlerine bir araya geldi.

        Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek yürüyüşü başlattı.

        3200 rakımda bulunan ve Ejder Tepesi olarak bilinen dağın zirvesine yürüyen katılımcılar, 4 kilometrelik parkuru yaklaşık 75 dakikada tamamladı.

        Zirvede, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan katılımcılar, İstiklal Marşı okudu.

        - Kars

        Kars’ın Selim ilçesi Karahamza köyü İlk ve Ortaokul öğrencileri de Cumhuriyetin 100. yılını nedeniyle "Yaşasın Cumhuriyet yürüyüşü" düzenlendi.

        Okul önünde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Atatürk posteri ve Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyerek köyde yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Yürüyüşe veliler de yarış atlarıyla eşlik etti.

        Okul Müdürü Mürsel Kızıltaş AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. yılını farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini belirterek, "Eski geleneklerimize vurgu yapmak adına atlı yürüyüşle beraber köyümüzde özellikle bu sene coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı bir farkındalık yapmak adına güzel bir etkinlik oluşturduk.” dedi.

        Selim Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen yaklaşık 300 öğrenci de 100 rakamı ve sonsuz simgesini oluşturdu.

        Selim ilçesinde bir çiftçi traktörün pulluğuyla tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet 100. Yıl" yazdı.

        Bu kişinin bir saatlik çalışmayla pullukla yazdığı yazı dronla görüntülendi.

        Çiftçi Gök, AA muhabirine, ilk defa tarlada böyle bir şey yaptığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bir aktiviteyle kutladık. Herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ardahan şehitliğini ziyaret etti.

        Şehitlikte öğrenciler ve öğretmenler Yasin-i Şerif okudu, dua etti.

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