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        GÜNCELLEME - Erzurum'da karısını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde karısını evde silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:19
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da karısını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde karısını evde silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül Ciğerli'yi (73) silahla öldürdü.

        Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Halil C, mahalledeki bir çay ocağından polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli Halil C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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