Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli yakalandı

Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ekim ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 124 bin 279 kişi sorgulandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda aranan 126 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 17 bin 915 araç kontrol edilerek, 619 sürücüye ceza kesildi.

Ayrıca 240 umuma açık iş yeri, 209 park ve bahçe ile 616 metruk bina kontrol edildi, 274 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 10 tabanca, 6 kurusıkı, 1 av tüfeği, 76 bıçak, 161 fişek, 6 kilo 297 gram uyuşturucu ele geçirildi.