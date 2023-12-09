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        Erzurum'da Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçın ardından kutlama yaptı

        Erzurum'da, Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmesini cadde ve sokaklara çıkarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:08
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        Erzurum'da Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçın ardından kutlama yaptı
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        Erzurum'da, Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmesini cadde ve sokaklara çıkarak kutladı.

        Derbinin son düdüğünün çalmasının ardından kentteki bazı Fenerbahçe taraftarları, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

        Taraftarlar, Fil Geçti Köprüsü'ne kadar tezahürat yaparak yürüdü. Caddeye dönerek yeniden toplanan grup, bir süre daha tezahüratlarda bulundu.

        Bazı taraftarlar ise otomobillerinden klakson çalarak derbi sevincini yaşadı.

        Polis ekipleri, caddede kalabalık dağılana kadar güvenlik önlemi aldı.

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