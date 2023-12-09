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        Erzurum POMEM 29. Mezuniyet Töreni düzenlendi

        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:41
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        Erzurum POMEM 29. Mezuniyet Töreni düzenlendi
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        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, düşmana korku, mazluma nefes olmanın polisin vazifesi olduğunu ifade etti.

        "81 ilde 85 milyonun başını yastığa koyması artık sizin mesleğinizde. Milletimize şefkat ve merhametinizi, zalime azamet ve cesaretinizi göstermek için irfanınız sizin vicdanınızdır." diyen Ayyıldız, şöyle devam etti:

        "Hepiniz milletimizin duasını almak, övgüsünü kazanmak, sevgisine layık olmak için göğsünü gerektiğinde siper edecek, ağlayan yüzleri güldüreceksiniz. Yeni kahramanlarımız olacaksınız. Polislik, hak, hukuk ve adalet mesleğidir. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Biz işte şanlı bayrağımızı, vatanımızı ve aziz milletimizi emanet ediyoruz. Biz size çocuklarını uyuşturucu illetinden korumak isteyen anne babaları, zehir tacirlerinin pençesine düşmesin diye evlatlarımızı, çocuklarımızı kısaca geleceğimize emanet ediyoruz. Biz size yola çıkan sevdiklerimizi emanet ediyoruz. Biz size imdat çığlığıyla gelen her ferdimizi emanet ediyoruz. Emanete helal getirmeyeceğimizden asla şüphemiz yoktur."

        Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da ülkenin varlığı, birliği ve egemenliği için gözünü kırpmadan, canını feda eden tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnetle andıklarını söyledi.

        - Eğimini tamamlayan 12 bin 76 polis teşkilata katıldı

        Akademiye bağlı 21 farklı ildeki polis meslek eğitim merkezlerinde 9 aylık zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan 456'sı Erzurum'da olmak üzere 12 bin 76 polis memurunu teşkilata katmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

        "FETÖ'nün, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanımız tarafından layık görülüp bu göreve atandık. Adeta FETÖ'nün karargahı haline getirilmiş olan polis akademisini FETÖ'cü unsurlardan hızla temizleyerek yeniden yapılandırdık. Ardından çağdaş polis eğitimini merkezi alarak milletine hizmetkar ve vatandaş odaklı polisler yetiştirmek anlayışıyla tüm eğitim sistemimizi yeniledik."

        Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan, devletine ve milletine sadık Anadolu irfanıyla yoğrulmuş polis memuru yetiştirmek için hızla işe koyulduklarını vurgulayan Yılmaz, 2015'ten günümüze teşkilat saflarına toplamda 140 bin 88 polis memuru kattıklarını, polislerin yanı sıra 30 bin 74 çarşı mahalle bekçisi de yetiştirdiklerini dile getirdi.

        Yılmaz, polis teşkilatının yenilenen kadrosuyla çok daha dirayetli ve bilgili şekilde başarılı işlere imza atığını belirtti.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise eğitimlerini tamamlayan 456 öğrencinin polis teşkilatında hizmete devam edeceklerini söyleyerek, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Modern Türkiye'nin inşasında büyük emekleri olan, her türlü hizmetin ve eserin altında iradesi ve imzası olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını bildiren Çiftçi, "Bugün mezuniyet heyecanı yaşayan genç kardeşlerimize, meslek hayatlarında devlete ve millete hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz yetiştiren, onlara nice fedakarlıklarla bugünlere getiren ailelerimize de evlatlarımızın iyi günlerini ve mürüvvetlerini görmelerini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile akademi öğrencilerinin ailesi katıldı.

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