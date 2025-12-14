Habertürk
        Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK maçının ardından

        Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncuların maçı kazanma adına büyük mücadele verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        14.12.2025 - 16:32
        Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlarında atılan golle sevindiklerini ancak devre arasına 1-1 berabere gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

        Bu durumun üzüncü olduğunu ifade eden Özbalta, şunları söyledi:

        "Defansın arkasına atılan bir top talihsiz şekilde beklenmedik bir gol oldu. 2-1 yenik duruma gelince de oyuncular demoralize oldu. 6-7 dakika boyunca oyuna tekrar ortak yapmak, yaptıktan sonra da maçı kazanmak adına baya bir efor sarf edildi. 2-2'yi yakaladıktan sonra iki takım için de giden gelen bir müsabaka oldu. Üretkenlik açısından, maçı daha fazla isteme açısından son 15-20 dakikalık bölümünde oyuncular daha iştahlılardı. Son saniyede gelen fırsatı değerlendiremedik ama en çok oyuncular gol atmak ister ve onlara güvenimiz sonsuz. Kalan maçlarda yapmamız gereken puanları alıp sezon sonunda da ilk 7'nin içinde olma düşüncemiz devam edecek."

        - Sipay Bodrum FK cephesi

        Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da keyifli bir maç oynadığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Burası zorlu bir deplasman ve Erzurumspor bu ligin en iyi takımlarında. İçeride namağlup bir takım. 1-0'dan geri dönmek bizim için değerliydi çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu bizi zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. 3. golü bulabilir, rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve 2-2 berabere bitti. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Son iki maçımızı da galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

