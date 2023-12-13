Erzurum'da Dijital Dönüşüm Ekosistem Konferansı düzenlendi

Erzurum'da, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) "Değişen Dünyada Dönüşen Bilişim" temasıyla Dijital Dönüşüm Ekosistem Konferansı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, TBD'nin yapay zekayı kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı ve 6 Şubat depremlerinin unutulmaması adına hazırlanan iki kısa film izletildi.

TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın gündemdeki temel konulardan biri olduğunu söyledi.

Yapay zekanın makine öğretisiyle ilgili teknik boyutlarını anlatan Yazıcı, "Teknolojiyi yaratmak önemli, teknolojiyi yaratırsanız geleceği şekillendirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni de daha ileri taşımış olursunuz." dedi.

Türkiye'de yapay zeka uzmanı açığı olduğunu belirten Yazıcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında imzaladıkları protokolle, yapay zeka uzmanı yetiştirme programını yürüttüklerini dile getirdi. Yazıcı, "Şu anda 140 matematik, fizik, biyoloji mezununu İstanbul'da eğitiyoruz. İnşallah onları, bu eğitimleri tamamladıkları zaman 1 Milyon İstihdam kapsamında da işlerine kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yazıcı, yapay zekanın dezenformasyon amacıyla da kullanıldığını ancak her alanda etik kurallara uymak gerektiğini kaydetti.

TBD Erzurum Şube Başkanı Nermin Çakmak da derneğin 52 yıldır çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kentin gelir kaynağının büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayandığına dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Bilişim dünyası yani endüstri 4.0, derin öğrenme, yapay zeka gibi kavramlarla yeniden şekillenmekte. Bilişimin çeşitli konuları, toplumun her kesimini günümüzden önceki zamanlardan daha fazla etkilemekte, küresel anlamda bilişim teknolojileri dünyaya yön vermektedir. Bu bağlamda bilişim ve dijital dönüşüm konuları, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimden sağlığa, sanata, ticarete, savunma sanayisine pek çok alanı ilgilendirmektedir. Amacımız Türkiye ve Erzurum'da bilgi teknolojilerinin geliştirilip yine bu teknolojilerin toplumun her kesimine anlatılması, bilişimle ilgili teknolojilerin gelişmesine ve çağdaş boyutlara ulaşmasına katkı sağlanması."

Konuşmaların ardından Yazıcı, "Siber Güvenlik" konulu sunum yaptı.

Programa, Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.