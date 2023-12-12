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        Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı

        Erzurum'da bir çocuk, kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:17
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        Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı
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        Erzurum'da bir çocuk, kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile Y.E.Y. (16) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, bıçakla Y.E.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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