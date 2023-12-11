Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 111, Palandöken-2'de 80, Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -3 1 Palandöken-2 KY -3 2 Hakkari KY -5 Sarıkamış KKY -4 3 Kartalkaya HKY -3 Ergan KY -1 3 Uludağ ÇB -1 2 Erciyes KY -1 2 Yalnızçam KY -4 5 Denizli ÇB -2 4 Yıldızdağı KKY 4 5 Murat Dağı PB -3 2

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)