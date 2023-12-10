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        Erzurum Valisi Çiftçi'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:26
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        Erzurum Valisi Çiftçi'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiftçi, mesajında, insanın yeryüzündeki hak mücadelesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

        İnsanın doğuştan gelen hakları olduğunu belirten Çiftçi, "Bu hak ve özgürlükler, cinsiyete, ırka, renge, dile dine, mezhebe, felsefi inanca ve siyasal düşünceye dayanmadan insan olmaktan kaynaklı vazgeçilmez ve devredilemez nitelikteki hak ve özgürlüklerdir. Doğuştan beraberinde getirdiği ve Allah'ın kendisine bahşettiği dokunulmaz hakları elinden almaya ve kısıtlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Uluslararası hukukun ana belgesi olarak kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi, insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu taahhüt ederek başlar. Ne yazık ki 2023, Filistin topraklarında yaşayanlar için yaşam hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkının ihlal edildiği, söz konusu beyanname maddelerinin geçersiz kılındığı, hakların ihlal edildiği, söz konusu beyanname maddelerinin geçersiz kılındığı, hakların hiçe sayıldığı bir yıl oldu. Nitekim bu insanlık dramına ülkemiz ile beraber birkaç ülke haricinde seyirci kalınmakta. Bir milletin medeni olma ölçütü salt sanayileşmesi veya teknolojik gelişimini tamamlaması olmayıp insan haklarına gösterdiği değerlerle de ilişkilidir. Bu doğrultuda İnsan Hakları Günü'nde 'Herkes için özgürlük, eşitlik ve adalet' anlayışıyla, Gazze'de feci boyutlara ulaşan insan hakları ihlallerinin bir an evvel son bulmasını ve bölgede yaşananların küresel ölçekte yankı bulmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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